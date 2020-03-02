Налог на роскошь: теперь в списке есть массовые автомобили

Ведомство расширило список автомобилей, которые подпадают в нашей стране под так называемый налог на роскошь. Повышенной ставкой транспортного налога сейчас стали облагаться автомобили, которые не считают роскошными даже сами производители.

В России официально признаны роскошью машины с ценой от 3 миллионов рублей. Учитывая, что порог этот не повышался довольно давно, а цены на новые легковые автомобили растут постоянно, Минпромторгу приходится регулярно корректировать список.

В прошлом году была чуть подправлена и схема формирования конечной ставки налога. Скажем, ранее автомобили ценой от 3 до 5 млн рублей облагались транспортным налогом с коэффициентом 1,5 в первый год жизни, а к третьему он снижался до 1,1, а сейчас меньший коэффициент действует на все первые три года эксплуатации автомобиля. Однако вряд ли это послабление успокоит владельцев машин, которые неожиданно оказались переведены в разряд роскоши.

Список автомобилей из самого насыщенного сегмента - ценой от 3 до 5 млн - увеличился сразу на 54 модели: теперь в него включают 632 автомобиля различных исполнений и комплектаций. И повышенная ставка налога теперь распространяется, к примеру, на Honda Pilot, топовые версии Mazda CX-9, универсал Subaru Outback (с 2,5-литровым 175-сильным мотором, но в богатой комплектации), базовые исполнения Volkswagen Teramont с двухлитровым двигателем, целый ряд внедорожников Jeep, включая безыскусный Wrangler, и даже Toyota Hiace с механической КПП и тканевым интерьером.

Поправки к Налоговому кодексу, закрепляющие существование "налога на роскошь", вступили в силу в 2014 году. Согласно этому принципу, самый высокий коэффициент - 3 - распространяется на автомобили ценой от 10 до 15 млн рублей возрастом до 10 лет и машины дороже 15 миллионов и моложе 20 лет.