Число желающих купить роскошные Aurus превысило 700 человек

В Aurus Motors продолжают собирать предварительные заказы на свои роскошные автомобили, причем поток заявок, судя по всему, не прекращается. Однако на сроки начала серийной сборки это обстоятельство не повлияет.

О том, сколько именно россиян уже начали присматриваться к "Аурусам", агентству "РИА Новости" сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов. По его словам, получено уже более 700 заявок, причем 65 из них находятся на так называемой "преддоговорной стадии". "Это клиенты, которые готовы заключать контракт", - отметил Ширинов.

В то же время собеседник агентства не уточнил, существуют ли на данный момент уже заключенные контракты на поставку "Аурусов". Зато известно, что число заявок выросло с "около 600" до "более 700" всего с октября прошлого года. Кроме того, Ширинов отметил, что в портфеле заявок есть и заказы из-за рубежа: в 2021 году один Senat отправится к частному заказчику в Арабские Эмираты.

Как сообщалось ранее, промышленная сборка седанов Aurus Senat на мощностях группы Sollers в зоне "Алабуга" начнется только в 2021 году - вероятнее всего, весной. Примерно через год после этого планируется старт сборки внедорожника Komendant. Какую долю заказов в общем объеме составляют заявки на внедорожник, неизвестно, но ранее руководство проекта заявляло, что именно "Комендант" должен стать самой массовой машиной бренда - если в случае производства до 5 тысяч экземпляров в год можно говорить о массовости.

Aurus Komendant официально еще не рассекречен. По некоторым данным, компания представит роскошный внедорожник на Московской выставке в августе, а сертификационные процедуры будут завершены к концу нынешнего года.