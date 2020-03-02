Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России

Впервые в истории России матч за Суперкубок УЕФА пройдет в нашей стране. Как сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, это произойдет в 2023 году. Матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы примет Казань.

Игра состоится на стадионе "Казань-Арена", на котором принимает своих соперников "Рубин".

Напомним, что действующим обладателем Суперкубка УЕФА является английский "Ливерпуль".