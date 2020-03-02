Талибы объявили о возобновлении боевых действий в Афганистане

Экстремистская организация "Талибан" (запрещена в РФ) объявила о возобновлении военных действий. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя радикального движения.

Собеседник агентства заявил об окончании периода "снижения уровня насилия".

Тем временем, по данным информагентства, на востоке страны произошел взрыв, в результате которого три человека погибли и 11 получили ранения.

В ночь на 22 февраля афганские власти договорились с талибами о снижении уровня насилия в стране. Этот период должен был продлиться семь дней.

29 февраля сообщалось о соглашении, заключенном между талибами и США. Подписи под документом поставили спецпредставитель президента США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения мулла Абдулла Гани Барадар. В совместной декларации Вашингтона и Кабула говорится, в частности, что США и страны НАТО выведут свои войска с афганской территории в течение 14 месяцев.

Позже госсекретарь США Майк Помпео заверил мировое сообщество, что в соглашении Белого дома и талибов нет тайных дополнений.