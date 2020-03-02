В Костромской области задержали лжемагов. Как передает ГТРК "Кострома", полицейским в сотрудничестве с угрозыском МВД России удалось обнаружить целую банду аферистов, занимавшихся массовым обманом граждан.

Любопытные детали удалось выяснить оперативникам. Главой группировки являлась "целительница" Индира. Ее сотрудники обещали страждущим людям помощь в решении любых проблем, включая здоровье и финансы. При обыске колл-центра, где принимались звонки, в сейфе были обнаружены крупные суммы денег. В офисе постоянно работало не менее десяти человек. Перед каждым стояла четкая задача по запудриванию мозгов звонившим. Причем полицейским удалось найти даже специальную схему с описанием того, как именно нужно разговаривать с людьми. Здесь же нашлись и списки обманутых клиентов.

Вопросы, с которыми обращались люди, — самые разные. Здесь и семейные проблемы, например, алкоголизм, и невозможность забеременеть. Аферисты обещали вылечить даже онкологические заболевания.

Жертвами лжецелителей оказались сотни людей. Стоимость услуг исчислялась от десятков тысяч до миллиона рублей. Подозреваемых уже привезли в Кострому. Они под арестом. Возбуждено несколько уголовных дел. На данный момент на руках следствия доказательства об обмане семи жителей области. Поиск других пострадавших продолжается.