Renault выпустила автомобиль, который растягивается (видео)

Идея сделать автомобиль-трансформер далеко не нова - экспериментов в индустрии хватает. Компания Renault решила показать свое видение того, как использовать трансформацию с максимальной пользой и представила "раздвижной" концепт Morphoz.



Его живая премьера должна была состояться на Женевском автосалоне, но выставку отменили из-за коронавируса.



Главной фишкой электрического "Морфоза" стал раздвижной кузов, который имеет два варианта длины. В базовом режиме City величина колесной базы составляет 2 730 мм, а длина кузова - 4 400 мм. При такой конфигурации в подполье умещается модуль батареи на 40 кВт, обеспечивающий дальность хода в 400 км на одной зарядке при мощности электромотора в 136 л.с..







Если перевести Renault Morphoz в режим Travel, то кузов-трансформер растянется в длину до 4 800 мм, а колесная база вырастет до 2 930 мм. Благодаря этому дополнительное место появляется не только в салоне, но и в подполье электрокара - вместо 40-киловаттной батареи туда можно поместить модуль на 90 кВт.



Судя по демонстрационному видео, замена аккумулятора осуществляется автоматически на специальной площадке. Причем, в процессе трансформации меняется еще и форма оптики, а также кузовных панелей. Запас хода с большой тяговой батареей увеличивается до 700 км, а отдача возрастает до 218 л.с..

Renault Morphoz

Самое интересное, что встроенный искусственный интеллект способен распознавать владельца еще при приближении к автомобилю, команды для трансформация кузова можно давать жестами, а вместо ключа используется смартфон пользователя. Соответственно, философия Renault Morphoz не в единоличном пользовании, а в возможности "шеринга". Для прототипа заявлен автопилот третьего уровня.

Renault Morphoz

Что касается технической части, то в основе концепта Morphoz лежит перспективная платформа CMF-EV, на которой будут базироваться будущие электромобили марки Renault. Серийных перспектив у прототипа нет, но отдельные стилистические и инженерные решения, возможно, найдут развитие в других моделях.