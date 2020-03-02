2 марта 202018:04

Российских чиновников заставят быть грамотными

Global Look Press

Законодателям предстоит разработать документ, который предусматривает контроль за соблюдением правил русского языка при использовании его как государственного. Создать и внести в парламент проект соответствующего закона поручил президент России Владимир Путин.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, внести документ на рассмотрение следует до 15 сентября текущего года.

Проект закона должен будет способствовать совершенствованию механизмов "обеспечения статуса русского языка как государственного языка". Контролировать правильное употребление языка будут в тех сферах, где его использование является обязательным.

Кроме того, до 15 июня должна быть образована межведомственная комиссия по русскому языку при президенте РФ. Она займется экспертизой словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка.

Кабмину совместно с Советом по русскому языку предстоит разработать и утвердить требования к составлению словарей и сами словари.

Сейчас

16:53

Талибы объявили о возобновлении боевых действий в Афганистане

16:44

Рядовой Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан вменяемым

16:36

Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России

16:26

Мужчина отпустил заложников в Маниле после извинений руководства ТЦ

16:18

В Думу поступили конституционные поправки ко второму чтению

14:18

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

13:25

Осужденный в США летчик Ярошенко начал получать медпомощь

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В третьей статье Конституции появятся тезисы о Боге

В третьей статье Конституции появятся тезисы о Боге

28 минут назад
Выжившие блогеры рассказали, как в судорогах выпрыгивали из облака сухого льда

Выжившие блогеры рассказали, как в судорогах выпрыгивали из облака сухого льда

3 минуты назад
Сильный пожар вспыхнул на металлургическом комбинате в Липецке

Сильный пожар вспыхнул на металлургическом комбинате в Липецке

1 час назад
Рядовой Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан вменяемым

Рядовой Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан вменяемым

1 час назад
Талибы объявили о возобновлении боевых действий в Афганистане

Талибы объявили о возобновлении боевых действий в Афганистане

1 час назад
Поправки в Конституцию: брак - это союз мужчины и женщины

Поправки в Конституцию: брак - это союз мужчины и женщины

22 минуты назад
Рабинович напел: депутат решил победить фашизм в Раде

Рабинович напел: депутат решил победить фашизм в Раде

1 час назад
Актер Данила Козловский и его супруга впервые стали родителями

Актер Данила Козловский и его супруга впервые стали родителями

1 час назад
За развращение школьника на астраханского "Учителя года" завели уголовное дело

За развращение школьника на астраханского "Учителя года" завели уголовное дело

2 часа назад
Российских чиновников заставят быть грамотными

Российских чиновников заставят быть грамотными

44 минуты назад
В Конституцию внесены поправки о русском народе

В Конституцию внесены поправки о русском народе

18 минут назад
Очевидцы рассказали, как погибли отец и дочь во время масленичных гуляний в Подмосковье

Очевидцы рассказали, как погибли отец и дочь во время масленичных гуляний в Подмосковье

18 часов назад
Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения

Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения

21 час назад
Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

1 час назад
Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

3 часа назад
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

4 часа назад
"Стрельцов": вышел второй трейлер и основной постер фильма

"Стрельцов": вышел второй трейлер и основной постер фильма

7 часов назад
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

10 часов назад
Российские синхронистки пропустят этап Мировой серии из-за коронавируса

Российские синхронистки пропустят этап Мировой серии из-за коронавируса

38 минут назад
Пользователи "Яндекс.Такси" узнали свой рейтинг и возмутились

Пользователи "Яндекс.Такси" узнали свой рейтинг и возмутились

1 час назад
Министерство спорта восстановило ВФЛА в правах

Министерство спорта восстановило ВФЛА в правах

1 час назад
Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России

Суперкубок УЕФА впервые пройдет в России

2 часа назад
Виноват ветер: полиция не стала возбуждать дело после гибели кошек в Шереметьеве

Виноват ветер: полиция не стала возбуждать дело после гибели кошек в Шереметьеве

2 часа назад
Самая дорогая в мире пряность поможет улучшить качество сна

Самая дорогая в мире пряность поможет улучшить качество сна

2 часа назад
Взявшего заложников в Маниле охранника задержали во время общения с прессой

Взявшего заложников в Маниле охранника задержали во время общения с прессой

2 часа назад
В Ленобласти Масленицу сожгли из огнемета

В Ленобласти Масленицу сожгли из огнемета

3 часа назад
Сутки на объяснение. МОК должен объяснить подделку подписей

Сутки на объяснение. МОК должен объяснить подделку подписей

3 часа назад
Обнаружен первый внеземной белок

Обнаружен первый внеземной белок

3 часа назад
СМИ: Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии

СМИ: Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии

3 часа назад
На вкус и цвет: какие кошки пользуются популярностью у россиян

На вкус и цвет: какие кошки пользуются популярностью у россиян

3 часа назад
Налог на роскошь: теперь в списке есть массовые автомобили

Налог на роскошь: теперь в списке есть массовые автомобили

3 часа назад
Плюс вместо минуса: погода в Москве побьет климатическую норму

Плюс вместо минуса: погода в Москве побьет климатическую норму

3 часа назад
К чему бы это: российские банки начали избавляться от золота

К чему бы это: российские банки начали избавляться от золота

4 часа назад
Мутации делают бактерии "забывчивыми", что помогает им ускользать от антибиотиков

Мутации делают бактерии "забывчивыми", что помогает им ускользать от антибиотиков

4 часа назад
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

4 часа назад
Два импланта, шесть шурупов: Сотникова объяснила, почему завершила карьеру

Два импланта, шесть шурупов: Сотникова объяснила, почему завершила карьеру

4 часа назад
Устроившего рэп-баттл в омском аэропорту пассажира отправили в психбольницу

Устроившего рэп-баттл в омском аэропорту пассажира отправили в психбольницу

4 часа назад
Глава Harley-Davidson лишится своего поста из-за проблем компании

Глава Harley-Davidson лишится своего поста из-за проблем компании

4 часа назад
Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении сыновей

Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении сыновей

4 часа назад
Почему новый коронавирус - это очень серьезно

Почему новый коронавирус - это очень серьезно

5 часов назад
Крупнейшая в России сеть магазинов подарков закрывается

Крупнейшая в России сеть магазинов подарков закрывается

5 часов назад
На видео попал момент трагической гибели экс-замминистра обороны СССР в центре Москвы

На видео попал момент трагической гибели экс-замминистра обороны СССР в центре Москвы

5 часов назад
Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

5 часов назад
В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

6 часов назад
Блин порвался: в Петрозаводске установили рекорд только по величине скалки

Блин порвался: в Петрозаводске установили рекорд только по величине скалки

6 часов назад
Южа: столица деревянного кружева

Южа: столица деревянного кружева

6 часов назад
Видеоблогер Петров лишился ногтя после драки с главредом "Учительской газеты"

Видеоблогер Петров лишился ногтя после драки с главредом "Учительской газеты"

6 часов назад
Жителям Пекина присвоят разноцветные QR-коды. "Желтых" и "красных" отправят в карантин

Жителям Пекина присвоят разноцветные QR-коды. "Желтых" и "красных" отправят в карантин

6 часов назад
Житель Новокузнецка обнаружил в мусоропроводе потерявшего друга мужчину

Житель Новокузнецка обнаружил в мусоропроводе потерявшего друга мужчину

6 часов назад
Путин: Трамп - сторонник разоружения и жалуется на сумасшедший военный бюджет

Путин: Трамп - сторонник разоружения и жалуется на сумасшедший военный бюджет

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку