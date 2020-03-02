Российских чиновников заставят быть грамотными

Законодателям предстоит разработать документ, который предусматривает контроль за соблюдением правил русского языка при использовании его как государственного. Создать и внести в парламент проект соответствующего закона поручил президент России Владимир Путин.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, внести документ на рассмотрение следует до 15 сентября текущего года.

Проект закона должен будет способствовать совершенствованию механизмов "обеспечения статуса русского языка как государственного языка". Контролировать правильное употребление языка будут в тех сферах, где его использование является обязательным.

Кроме того, до 15 июня должна быть образована межведомственная комиссия по русскому языку при президенте РФ. Она займется экспертизой словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка.

Кабмину совместно с Советом по русскому языку предстоит разработать и утвердить требования к составлению словарей и сами словари.