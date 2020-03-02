В Пушкинском музее стартует парижская выставка, посвященная искусству татуировки

Вместо холста — тело: Музей Пушкина приглашает на необычную выставку об искусстве татуировки. Около двухсот работ, выполненных мастерами разных стран и эпох: проект подготовлен вместе с парижским Музеем на набережной Бранли. Экспонаты уже побывали в разных городах мира, но в Москве выставка значительно дополнена.

Венера с татуировкой дракона, специально созданная к выставке современным итальянским скульптором Фабио Виале. Экспонаты этого проекта призваны перевернуть привычное представление о прекрасном.

"Здесь мы видим 12 работ Вима Дельвуа — это татуировки, выполненные на коже свиней. Он сделал арт-ферму в Китае и наносил татуировки живым свиньям", — рассказывает заместитель заведующего отделом выставок Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Варвара Шкерменева.

Экспонаты рассказывают о более чем трехтысячелетней истории татуировок — как относились к рисункам на теле в разных культурах и цивилизациях. Так, например, в Японии в XVII-XVIII веке татуировка служила клеймом, признаком низкого социального происхождения и способом наказания для преступников.

"Мне хотелось бы, чтобы у наших зрителей — очень просвещенных, образованных и многие вещи понимающих прекрасно — сложилась более полная, более ясная картинка, связанная с историей татуировки", — говорит директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак.

Выставочный проект "Тату" подготовлен совместно с парижским Музеем на набережной Бранли, в коллекции которого — образцы примитивного искусства разных народов мира.

- Эта выставка ориентирована на молодежь?

"Это — не только для молодых. Если у вас нет следов этого искусства на теле — как у меня, например — и если вы относитесь к этому с отрицанием и со скепсисом, вы можете узнать много", — говорит президент Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака Жером Бастьянелли.

Представлять свои проекты в Москву приехали американские исследователи тату-феномена и ведущие тату-художники из Франции и Нидерландов.

"Мы здесь видим человека в отчаянии и крест. Мы приходим к вере, только когда нам плохо", — говорит тату-художник Хенк Шиффмахер (Нидерланды).

Проект с успехом путешествует по миру, его принимали с аншлагом в Канаде, США, во Франции и даже на Тайване. В Москве выставка пробудет до 31 мая.