На входе в метро у москвичей будут выборочно измерять температуру

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал сообщение о первом зафиксированном в столице случае заражения коронавирусом COVID-19. На своем сайте градоначальник также рассказал о том, какие меры безопасности применяются в столице, чтобы предотвратить распространение вируса.

По словам Собянина, заразившийся москвич находится в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь. Заболевание протекает в легкой форме.

"В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом, – сообщил мэр. – Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализи­ровано 13 человек, помещены в карантин 83 человека".

По словам Собянина, в связи с опасностью распространения коронавируса во всех аэропортах Московского авиационного узла продолжат работу медицинские посты. Они, в частности, собирают данные о гражданах, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Также у всех пассажиров международных рейсах во всех аэропортах измеряют температуру. Такую же процедуру будут проводить и в московском метро, правда выборочно. Ежедневно измерять температуру будут также детям в столичных школах и детсадах.

Тем временем в городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ранее 2 марта собственный корреспондент ВГТРК Александр Евстигнеев рассказал, что в аэропорту Шереметьево не наблюдается паники в связи с обнаружением там зараженного пассажира.