Саудиты инвеструют в сланцевую нефтедобычу $100 млрд

Так как этот сырьевой товар переживает один из худших спадов за всю историю, можно подумать, что крупная нефтяная компания, которая будет поставлять большую его часть на и без того наводненный рынок, вызовет панику.

Добывая 10,3 млн баррелей в день, Saudi Aramco является крупнейшей энергетической компанией в мире, ответственной за добычу 10% мировых запасов нефти при одних из самых низких производственных издержках.

Вот почему новость о том, что Саудовская Аравия начала крупнейшую разработку сланцевого газа, должна вогнать рынок природного газа в тяжелую депрессию.

Понятно, что рынки чувствуют себя измученными на фоне падения цен на природный газ на 40% за последний год. Вероятно, это одна из причин, по которой призрак очередного переизбытка поставок вызвал приглушенную реакцию.

Но на самом деле все сложнее.

Крупный производитель газа

Saudi Aramco объявила, что в ближайшие пару лет получит $110 млрд для разработки газового месторождения Джафура, в котором, возможно, содержится 200 трлн кубических футов газа.

Государственная компания надеется начать добычу природного газа с месторождения Джафура в 2024 году, к 2036 году добыча должна составить 2,2 млрд кубических футов в день газа и 425 млн кубических футов в день этана. Месторождение будет давать около 550 тыс. баррелей в день газовых жидкостей и конденсатов, что на 50% больше, чем текущая добыча, чуть более 1 млн баррелей в сутки. В перспективе Aramco произвела 8,9 млрд кубических футов в день природного газа и 1 млрд кубических футов в день этана в 2018 году.

Если компания достигнет своих целей по разработке месторождения, Джафура станет крупнейшим нетрадиционным газовым месторождением за пределами США. Саудовская Аравия официально станет третьим по величине производителем газа в мире к 2030 году, уступив только России и США.

Нетрадиционное бурение было не очень успешным за пределами Северной Америки, главным образом из-за нехватки опыта, недостатка воды или других ключевых ресурсов, плохой инфраструктуры или близости к крупным населенным пунктам.

Но Aramco, похоже, все это осознала и даже хвасталась низкими расходами на разработку сланцевого газа.

Как заявил Амин Насер, президент и главный исполнительный директор Saudi Aramco, на месторождении Джафура должна будет использоваться обильная морская вода в процессе гидроразрыва пласта, что станет серьезным поводом для беспокойства в основном в пустынной стране.

Саудовская государственная нефтяная группа также сотрудничает с международными нефтесервисными компаниями для разработки необходимой технологии бурения. С 2013 года компания уже пробурила 150 скважин, скорее всего, проверив все параметры добычи. Не для экспорта.

Звучит впечатляюще, но Саудовской Аравии недостаточно стать крупным экспортером природного газа.

«Скоро вы услышите о том, что королевство способно стать экспортером газа», — заявил в этом месяце крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, не вдаваясь в детали.

В то же время в пятницу он издал распоряжение о том, чтобы газ с месторождения Джафуры использовался в основном в отечественной промышленности для поддержки плана Видение-2030, главной стратегии крон-принца по проведению экономических реформ, направленной на диверсификацию экономики и увода ее от чрезмерной зависимости от нефти.

Aramco вложила миллиарды долларов в новые нефтехимические проекты, включая перерабатывающий и нефтехимический комплекс в Индии на $44 млрд и инвестиции в другой комплекс в Малайзии на $7 млрд. Сейчас она ведет переговоры с компаниями о расширении партнерских отношений в этом сегменте.

Кроме того, у Саудовской Аравии напряженные отношения с Катаром — его основным поставщиком природного газа по трубопроводу Дельфин — с 2017 года. Королевство обвиняет Доху в поддержке терроризма. Саудовская Аравия будет стремиться минимизировать зависимость от Катара, разрабатывая собственные газовые месторождения.

Но сохранение собственного природного газа несет большой экономический смысл. Королевство сжигает около 900 тыс. баррелей в день ценного жидкого топлива в промышленных целях и для производства электроэнергии. Замена всего этого нефтяного природного газа может принести дополнительные экспортные доходы на сумму более $10 млрд или даже больше, если в будущем восстановятся цены на нефть. Эта дополнительная нефть могла бы обеспечить хорошую подушку безопасности для экономии запасов сырья, на которые недавно было оказано воздействие во время атак на Абкаик.

В ближайшее время Саудовская Аравия вряд ли сможет экспортировать природный газ, даже если захочет.

По оценкам Platts Analytics, добыча природного газа в Саудовской Аравии должна достичь не менее 23 млрд кубических футов в день к 2026 году, что позволит полностью удовлетворить растущий спрос на электроэнергию и промышленный спрос в стране. То есть один только природный газ вряд ли сможет удовлетворить половину промышленного спроса, даже когда добыча на Джафура будет в полном разгаре.

Беспокоиться не о чем, если предположить, что Саудовская Аравия сможет экспортировать дополнительно 1 млн баррелей нефти в сутки, заменив часть собственного спроса природным газом. EIA ожидает, что мировой спрос на нефть и жидкое топливо вырастет на 1 млн баррелей в сутки в 2020 году, и еще на 1,5 млн баррелей в сутки в 2021 году.

Расширение объемов сырьевого товара на этом перенасыщенном рынке — это плохо. Но, вероятно, это не будет иметь большого значения в более широком смысле.