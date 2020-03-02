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Коронавирус 43 минуты назад

2 марта 202023:40

New York Times: в случае эпидемии COVID-19 миллионы американцев останутся без помощи

Миллионы американцев не получат медицинскую помощь в случае эпидемии. Им придется бороться с коронавирусом COVID-19 на рабочем месте, пишет New York Times. Система страховок в США такая, что организовать полноценный карантин просто нельзя: слишком дорого.

Четверть жителей Штатов не могут взять даже оплачиваемый больничный. Около 30 миллионов человек вообще не имеют медстраховки, передает телеканал "Россия 24".

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