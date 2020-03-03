Правительство проконтролирует ликвидацию токсичных отходов с берега Байкала

Правительство возьмет под контроль ликвидацию экологического ущерба на Байкале. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Совещание прошло на площадке бывшего целлюлозно-бумажного комбината. За полвека работы ЦБК накопил больше 6 миллионов тонн токсичных отходов, которые хранятся на берегу озера.

От Байкальского целлюлозно-бумажного комбината сейчас остались одни руины. Построенный в начале шестидесятых, с 2013 года он прекратил свою деятельность. Производство признали вредным для экологии Байкала. Предприятие обанкротилось. И сейчас для озера это просто бомба замедленного действия.

В цехе очистных сооружений БЦБК до сих пор работают 9 человек. Сюда когда-то сбросили то, что осталось от варения целлюлозы – щелокосодержащую жидкость. В фильтровальной станции ее каждый день откачивают в аварийный накопитель. Если этого не делать, то все помещение заполнится химически опасным веществом, и оно попадет на рельеф.

Всего аварийный накопитель скрывает подо льдом 211 тысяч кубометров щелокосодержащей жидкости. И пока ликвидировать ее нет возможности.

"Нужно специальное оборудование, его нужно разрабатывать. Получать опытно-промышленный образец, чтобы он прошел опытно-промышленное заключение, — поясняет Валентин Бороденко, руководитель Дирекции по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба Минприроды иркутской области. — После чего мы можем уже давать результаты об очистке".

Рекультивировать необходимо и основное "наследие" БЦБК — шлам-лигнин, содержащийся в 14 картах-накопителях. Это около шести миллионов кубометров. Летом 2019 года, во время паводка в Байкальске, ядовитое вещество едва не попало в Байкал.

Однако до сих пор ни один промышленный проект по переработке опасных веществ не показал своей эффективности. К тому же комбинат построен в центральной экологической зоне, и это тоже вносит коррективы. "И получается ситуация парадоксальная, — говорит заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. — Мы смогли построить БЦБК в 1966 году, а теперь не можем ни рекультивировать его, исходя из действующих запретов и ограничений, ни территорию развивать. На Байкале есть уже три зоны. И предлагается сделать зону четвертую, особо экологическую, в которой правительство Российской федерации будет определять направление для развития отдельных территорий".

На совещании с зампредом российского правительства, министром природных ресурсов и главой иркутской области озвучили решение: промышленную ликвидацию отходов БЦБК начнут уже в 2021 году. "Мы определяем такой ежемесячный контроль тех мероприятий, которые пройдут по разным направлениям, — заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. — В рамках развития территории города Байкальска, в рамках развития ликвидации последствий ЧС, которое произошло в прошлом году, в рамках развития всех тех конкурсных процедур, которые происходят сейчас на самой территории БЦБК".

А пока региональное правительство будет разрабатывать противоселевые мероприятия. Расчищать русла рек в Байкальске. Делать все, чтобы предотвратить попадание отходов БЦБК в Байкал.