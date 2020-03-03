Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 90 тысяч человек

По состоянию на вечер понедельника, 2 марта, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 90182 человека. Такие данные сообщает издание South China Morning Post, которое ведет электронный подсчет сведений о больных, выздоровевших и умерших.

Как уточняется, 80026 человек из общего числа больных приходятся на материковый Китай. В стране выздоровели более 47 тысяч человек, 2943 человека скончались. В других странах мира число заразившихся 2 марта увеличилось до 10156 человек, сообщает агентство "Интерфакс".

В Южной Корее насчитывается 4335 больных, 26 человек скончались, в Италии – 2036 заразившихся, 52 умерли, в Иране инфицированы 1500 человек, 66 скончались.

Всего к настоящему времени коронавирус зафиксирован в 57 странах и регионах мира.