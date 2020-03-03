В России значительно выросло число хакерских атак в программах лояльности

За 2019 год в России существенно выросло число хакерских атак в программах лояльности, сообщил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федотов.

Одна из причин этого – переход ритейлеров с систем скидок к программам накопления бонусов. Вторая причина – пользователи стали чаще пользоваться онлайн-картами вместо пластиковых. Это позволяет хакеру проникнуть в личный кабинет покупателя и использовать его бонусы для оплаты собственных покупок. Еще один вариант – злоумышленник может зарегистрировать свой личный кабинет на чужую карту.

Федотов рассказал, что часто баллы крадут сотрудники магазинов или операторы колл-центров – у них есть доступ к данным программ лояльности. Сотрудники производят такие манипуляции, например, в том случае, если пользователь долго не пользуется своими бонусами, не помнят о своем праве на льготы. Из-за безответственного отношения клиентов к баллам их кража может остаться незамеченной, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя направления Kaspersky Fraud Prevention Максима Федюшкина.

Также бонусы воруют "начинающие" хакеры. Это могут быть даже студенты-первокурсники. Чаще всего баллы воруют у клиентов телеком-операторов, транспортных организаций, крупных розничных сетей.

Для защиты от таких краж следует использовать двухфакторную идентификацию, советуют в "Деловой России". Это значит, что списание баллов нужно подтверждать с помощью кода, присланного в SMS.