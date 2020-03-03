Стало известно, что россиянки хотят получить в подарок на 8 Марта

Россиянкам хотелось бы получить в качестве подарков на 8 Марта ювелирные украшения, косметику или парфюмерию. И российские мужчины планируют дарить именно такие презенты, отмечается в исследовании "Авито" – сервиса для размещения объявлений.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет в феврале текущего года. Были опрошены свыше 3 тысяч мужчин и женщин. По сравнению с прошлым годом в 2020 году число мужчин, которые планируют поздравлять россиянок с Международным женским днем, увеличилось с 90 до 93 процентов.

Как отмечается в сообщении по итогам исследования, женщины будут рады получить в подарок ювелирные украшения (41 процент), парфюмерию и косметику (40 процентов), подарочные сертификаты (31 процент), туристические путевки (23 процента опрошенных). Гаджеты интересуют лишь 16 процентов женщин.

Примечательно, что мужчины практически угадали с выбором подарка на 8 Марта, сообщает РИА Новости. Так, 43 процента опрошенных планируют дарить женщинам парфюмерию и косметику, 26 процентов – ювелирные украшения, 22 процента – подарочные сертификаты. По 11 процентов респондентов подарят одежду и обувь либо бытовую технику, 10 процентов – гаджеты, 9 процентов – посуду. 6 процентов опрошенных назвали лучшим подарком книгу, 4 процента планируют дарить алкогольные напитки, по 2 процента мужчин – животное или туристическую путевку.

Если говорить о расходах на подарки, почти треть российских мужчин (35 процентов) готовы купить подарок на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, 24 процента планируют потратить на подарок от 3 до 5 тысяч, 11 процентов опрошенных – от 5 до 10 тысяч, 18 процентов – до 1 тысячи рублей.

Согласно опросу, в 2019 году большинство женщин (40 процентов) получили в подарок на 8 Марта парфюмерию и косметику. Рейтинг подарков выглядит следующим образом: 19 процентов – ювелирные украшения, 18 процентов – подарочные сертификаты, 11 процентов – одежда и обувь, 7 процентов – бытовая техника. В целом остались довольны подарками 82 процента опрошенных россиянок.