Станислав Черчесов: Смолов классный гол забил "Реалу"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил гол нападающего "Сельты" Федора Смолова в ворота мадридского "Реала" (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Испании. Российский форвард открыл счет в игре на 7-й минуте.

"Смолова хвалят и критикуют, но мы на это внимания не обращаем. Федя классный гол забил "Реалу", – заявил Черчесов в эфире телеканала "Россия 24". – Хотелось бы, чтобы он играл по 90 минут и приносил пользу. Мы знаем его способности. Тот шаг, который он сделал – это правильное решение. Значит, он созрел для этого. Получим мы что-то от этого или нет – посмотрим".

Напомним, Смолов в январе перешел в стан "небесных" из московского "Локомотива" на правах аренды до конца текущего сезона. Для Федора гол в ворота мадридцев стал первым за испанскую команду.