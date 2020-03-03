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Коронавирус 32 минуты назад

3 марта 202007:38 Кирилл Воробьёв

Россия ввела запрет на регулярные рейсы в Южную Корею и обратно из-за коронавируса

Россия ввела запрет на регулярные рейсы в Южную Корею и обратно из-за коронавируса

В России продолжает действовать запрет на въезд иностранцев с территории Южной Кореи. Нашим соотечественникам туда тоже нельзя. Какая картина сейчас в аэропорту Новосибирска, откуда регулярно летали самолеты в Сеул?

Еженедельно из Новосибирска в Сеул вылетают три самолета. Обычно мест на борту нет. А сегодня у стоек регистрации пусто.

Сейчас улететь в Южную Корею из Новосибирска прямым регулярным рейсом авиакомпании S7 жители России не смогут. На борт принимают только иностранных граждан. Но и их в самолете единицы.

Самолет летит в Корею фактически пустым. Из-за быстрого распространения коронавируса COVID-19 почти на все регулярные рейсы из России в Корею и обратно введен запрет. В кассах не купить даже билеты с пересадкой.

Для возвращения путешественников на родину запустили чартерные рейсы. Обратный борт приземлится в сибирской столице сегодня днем.

Пассажиры, чьи планы нарушил запрет на перелеты, могут вернуть полную стоимость авиабилета или обменять на вылет не из Сеула. Также можно вернуть стоимость путевок или перенести даты поездки.

На всех пунктах пропуска на территории России, куда будут прибывать рейсы из Кореи, постоянно будет дежурить специально обученный медицинский персонал.

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