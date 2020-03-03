Инвесторы в Гонконге увидели свет в конце тоннеля

На Гонконгскую фондовую биржу вернулись оптимистичные настроения: информация о начавшейся стабилизации ситуации с эпидемией коронавируса явно ободрила инвесторов и торги начались ростом. Индекс Hang Seng прибавил 0,48%, поднявшись на 127 пунктов.

Главным источником оптимизма стала информация о том, что за последние сутки в Китае было выявлено лишь 125 новых случаев заражения. Это самый низкий показатель с января, когда стала публиковаться тревожная статистика. Таким образом, есть надежда на то, что вспышка коронавирусной инфекции в Поднебесной пойдет на спад. Хотя несмотря на позитивные данные за отдельные сутки ситуация тяжелая: только в КНР зафиксировано больше 80 тысяч зараженных, эпидемия распространяется и по другим странам.

Дополнительную поддержку азиатскому рынку оказали торги в Нью-Йорке: Dow Jones подскочил в понедельник на 5%. Кроме того, в понедельник начали приходить в себя от вирусного забытья и европейские индексы. Позитивную динамику демонстрируют нефтяные котировки: трейдеры явно верят в то, что ОПЕК+ придет на помощь рынку и обуздает падающие цены новым ограничением добычи.

Ободряет не только рынок, но и сигналы от властей ряда стран, а также крупнейших регуляторов. Так руководство Китая сигнализировало о готовности поддержать экономику страны с помощью новых стимулов, а также ускорения реализации инфраструктурных проектов. О готовности вмешаться в ситуацию заявил глава ФРС Джером Пауэлл. Глава ЕЦБ Кристин Лагард также сообщила, что держит руку на пульсе и не замедлит принять меры в случае необходимости.

На такие сигналы ростом отреагировали в первую очередь активы из сферы финансов, высоких технологий, автопрома и фармацевтики. Так на 3,5% выросли акции китайской Sunny Optical Technology, а бумаги Lenovo прибавили 3,72%.