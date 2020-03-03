В Хабаровске экстренно приземлился самолет

Самолет Airbus А-330 экстренно приземлился в Хабаровске.

Как сообщил ТАСС источник в авиационных кругах, лайнер "Аэрофлота" летел из Владивостока в Москву. Через час после вылета командир судна подал сигнал тревоги и развернулся над Хабаровским краем.

При этом в авиакомпании РИА Новости сообщили, что поступила информация об угрозе безопасности полета. Самолет сел для проведения проверочных мероприятий. После проверки борт вылетит в Москву.