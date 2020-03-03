В Красноярске отметили годовщину Универсиады

В Красноярске широко отметили годовщину Универсиады. 2 марта 2019 года в городе был дан старт крупному спортивному событию — Всемирной зимней универсиаде, напоминает ГТРК "Красноярск".

В честь памятной для всех горожан даты в Красноярске прошли праздничные мероприятия. Почетными гостями и участниками стали волонтеры, принимавшие гостей Универсиады. Они провели флешмоб рядом с чашей огня — она расположена на территории "Платинум-Арены". В нем участвовало более ста пятидесяти волонтеров. Кроме того, для самих добровольцев провели познавательную экскурсию по городу и организовали катания на коньках.

Как уточняют "Вести", в подготовке крупнейшего спортивного мероприятия принимали участие пять тысяч волонтеров. На их плечи легло решение всех организационных вопросов, культурная программа, аккредитация и много других задач. Универсиада прошла в Красноярске в марте прошлого года и длилась 10 дней.