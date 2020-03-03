Эмир Кустурица может приехать на Шукшинский кинофестиваль. Информацию об этом подтвердили в Министерстве культуры Алтайского края, передает ГТРК "Алтай".

Приглашение всемирно известному кинорежиссеру уже направлено, предварительное согласие получено. Правда, по словам организаторов, стопроцентной гарантии того, что почетный гость действительно приедет на Алтай, нет. Причиной может стать большая занятость, например, изменение рабочего графика.

Югославский и сербский режиссер, двукратный каннский призер, знаком нашим зрителям по фильмам "Жизнь как чудо", "Чёрная кошка, белый кот", "Время цыган" и очень популярен в России.

Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" традиционно проходит в двадцатых числах июля и приурочен ко дню рождения писателя. Организаторы уже вовсю работают над программой мероприятий. Гостей ждет кинофестиваль, творческие вечера, выставки, посвященные Василию Макаровичу Шукшину, театральные показы.