Назван "Автомобиль года в Европе": экологи празднуют победу

Несмотря на отмену Женевского автосалона по необходимости блокирования распространения коронавируса, подведение итогов престижного конкурса Car of the Year в Европе прошло по плану. А итоги его оказались с одной стороны вполне ожидаемыми, с другой - преподнесли сюрприз.

В жюри конкурса входит шесть десятков журналистов из 23 европейских стран, которые расставляют оценки номинантам исходя из собственного опыта и субъективных предпочтений. В этом году безоговорочным лидером конкурса оказался Peugeot 208, который предлагается в Европе не только с бензиновыми и дизельными моторами, но и в чисто электрической версии.

В нынешнем тысячелетии Peugeot побеждает в соревновании уже в третий раз: в 2002 году лучшей европейской машиной признавалось семейство 307, его наследника с индексом 308 увенчали титулом в 2014 году, а в 2017-м лучшим назвали кроссовер Peugeot 3008.

Нынешний триумфатор набрал 281 балл, далеко опередив занявший второе место с 242 очками электрический бестселлер Tesla Model 3. На третьей позиции - тоже электромобиль: пафосный и быстрый Porsche Taycan, отставший от "Теслы" еще на 20 баллов.

Кроме того, в гонке участвовали Renault Clio, Ford Puma, Toyota Corolla и BMW 1 серии.

Любопытно, что на домашнем рынке во Франции Peugeot 208 считается самой продаваемой моделью: с момента начала продаж компания продала уже 110 тысяч экземпляров хэтча. А его электрическая модификация занимает солидные 15% в общем объеме продаж.