В Великобритании выпустили 7-килограммовую золотую монету, посвященную Бонду

Королевский монетный двор Великобритании представил семикилограммовую золотую монету номиналом 7 тысяч фунтов стерлингов в рамках своей новой коллекции, посвященной Джеймсу Бонду, пишут британские СМИ.

Монета диаметром 185 миллиметров стала самой крупной из всех, когда-либо выпущенных британским Королевским монетным двором за 1100-летнюю историю.

На монете выгравирован автомобиль Бонда Aston Martin DB5 с его знаменитым номерным знаком BMT 216A. Под машиной изображены цифры 007 и пистолет Бонда.

Семикилограммовая монета является частью коллекции памятных монет и золотых слитков, выпущенной в преддверии выхода на экраны 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Коллекция также включает в себя меньшую двухкилограммовую золотую монету номиналом 2 тысячи фунтов стерлингов, которая имеет рекомендованную розничную цену 129,99 тысячи фунтов стерлингов.

Самая дешевая монета из коллекции номиналом пять фунтов стерлингов, изготовленная из медноникелевого сплава, имеет розничную цену 13 фунтов стерлингов.