Оренбургские байкеры устроили праздник для детей с тяжелыми диагнозами

Байкеры и неравнодушные оренбуржцы организовали праздник для детей с тяжелыми диагнозами. Вкусными домашними блинами, горячим чаем и активными развлечениям проводили зиму и встретили весну в социально-реабилитационном центре "Гармония".

Праздник для детей организовали волонтеры и байкеры, сообщает ГТРК "Оренбург". С центром "Гармония" сотрудничество у мотоциклетных клубов налажено давно. Но о своей волонтерской деятельности рассказывать прилюдно не любят. Помогают потихоньку, не афишируя добрые дела. "Это просто личные убеждения и стремления. Считаю, что это правильно, так должно быть", — поделился Павел.

Мероприятия байкеры организуют через соцсети, в группе более 200 человек. Заранее оповещают, и каждый отзываются десятки неравнодушных. Например, на последнем празднике в центре "Гармония" появились аниматоры. Выступила и зоопсихолог Ольга Шамаева с дрессированной собакой Соней, которая впечатлила всех воспитанников центра. А сесть за руль настоящего квадроцикла — мечта каждого ребенка центра. К слову. все воспитанники "Гармонии" смогли прокатится на квадроциклах.

Отметим, сегодня в центре "Гармония" находится 70 детей, и у каждого своя непростая история жизни. Подобные праздники — это не только общение, но и яркие впечатления, положительные эмоции, запаса которых должно хватить до следующей встречи.