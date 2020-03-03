Перед матчем "Спартак" – ЦСКА к футбольным фанатам пришла полиция

Правоохранители проводят обыски у футбольных фанатов трех российских клубов –"Спартака", "Динамо" и ЦСКА. В субботу поклонники двух первых устроили несколько драк после очного матча команд, а в среду, 4 марта, на Кубок России будут играть спартаковцы и армейцы.

Следует отметить, что 29 февраля ЦСКА принимал "Урал" (1:1), а "Динамо" – "Спартак" (0:2) и обе игры проходили на расположенных в шаговой доступности стадионах и практически не были разведены по времени, что помогло фанатам реализовать свои хулиганские устремления.

Известно, что поклонники ЦСКА и "Динамо" связывают почти дружеские отношения, но при этом ультрас обоих клубов своими главными противниками считают болельщиков "Спартака". Армейцы и динамовцы не раз устраивали побоища с "красно-белой" торсидой.

На сей раз фанаты клубов устроили несколько массовых драк в центре Москвы, сообщает "Спорт-экспресс". На Ленинградском проспекте участники потасовок не только дрались между собой, но и разгромили рейсовый автобус. Еще одно происшествие произошло на станции метро "Маяковская" и по его следам задержаны несколько человек.