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3 марта 202011:33

5 причин падения фондового рынка США

Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Американский фоновый рынок оказался в крайне неблагоприятной ситуации, так как длительный период роста завершился на фоне эпидемии коронавируса. Dow Jones Industrial Average снизился по меньшей мере на 10% по сравнению с последним максимумом. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также снизились.

Тем не менее, экспертов по фондовому рынку удивило то, с какой скоростью все эти индексы оказались в таком положении. Это было самое быстрое падение для Dow, 10 сессий, с 8 февраля 2018 года, когда падения длилось 9 сессий.

Для индексов S&P 500 и Nasdaq это было самое быстрое падение с рекордно высокого уровня – шесть сессий.

В четверг падение всех трех индексов было самым быстрым с финансового кризиса 2008 года. Ниже мы расскажем о 5 причинах падения американского фондового рынка.

Вирус COVID-19 подрывает уверенность

Нарастают страхи относительно распространения вируса COVID-19 на территории США. Этот вирус зародился в китайском городе Ухань в конце прошлого года и начинает распространяться по всему миру. Помимо этого, эпидемия поражает не только здоровье людей, но также плохо сказывается на самых разных отраслях мировой экономики – от производства запчастей до туризма. Это, несомненно, подрывает экономический рост.

Неделю назад главный стратег Goldman Sachs Петер Оппенхаймер заявил клиентам, что в краткосрочной перспективе банк ожидает, что влияние коронавируса на доходы может быть недооценено, что подразумевает, что риск очень высок.

Доктор Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний при Центре контроля и профилактики заболеваний, заявила о том, что распространение вируса может существенно изменить повседневную жизнь граждан.

Пресс-конференция президента США Дональда Трампа не смогла убедить инвесторов и придать им уверенности, так как сложно предсказать, как будет развиваться ситуация с вирусом.

Всемирная организация здравоохранения пока не объявила ситуацию с вирусом пандемией, однако вирус существенно ослабил здоровье людей в Китае, Южной Корее, Японии, Малайзии, Италии и Иране.

Как передают СМИ, случаи заражения также есть в Австрии, Испании, Хорватии и Швейцарии.

Вирус уже подорвал промышленное производство в Китае, который является одним из крупнейших в мире производителей, а также покупателей продуктов и услуг по всему миру.

Соответственно, многие компании, поставляющие товары и услуги в Китай, заметили сокращение доходов.

Инвесторы не знают, сколько продлится эпидемия, и пока что рано говорить о результатах влияния вируса на доходы компаний. Однако очевидно, что это влияние будет негативным.

Выборы президента-2020

Неопределенность, связанная с выборами президента США, также начинает оказывать влияние на рынки, отмечают стратеги и аналитики. Они отмечают, что если Берни Сандерс, кандидат из штата Вермонт, станет кандидатом от Демократической партии и, вероятно, президентом США, то акции компаний окажутся под ударом, так как он воспринимается как кандидат, выступающий против бизнеса.

Завышенные оценки

До начала снижения на рынке на этой неделе стоимость акций оценивалась как завышенная. Согласно оценкам экспертов, акции компаний, формирующих индекс S&P 500, торговались в 18.9 выше взвешенного общего прогнозируемого дохода, согласно аналитикам, опрошенным MarketWatch. Для сравнения, этот показатель в прошлом году составлял 16.2 – считается, что это самое высокое соотношение цены к доходам для индекса с мая 2002 года.

Рынок облигаций

Доходность правительственных облигаций постепенно снижается на фоне опасений, связанных с коронавирусом и нестабильным экономическим ростом.

Доходность 10-летних облигаций снизилась до рекордно низкого уровня менее 1.24% на прошлой неделе.

Страх рецессии

Инвесторы в облигации опасаются, что ситуация с коронавирусом может привести к замедление мирового экономического роста, что приведет к полномасштабной рецессии в экономике США.

Аналитики отмечают, что в настоящий момент большие усилия предпринимаются для того, чтобы сдержать распространение вируса, а не непосредственно с самим вирусом. таким образом, экономическая активность сдерживается, что и приводит к негативным последствиям.

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