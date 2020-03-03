Ректор и три зама воронежского техуниверситета получили взятки на 72 миллиона

Ректор воронежского вуза накануне задержан по подозрению во взятке. Речь идет о Сергее Колодяжном, возглавляющем Воронежский государственный технический университет. Стала известна схема, которую, использовали в ректорате вуза для получения взяток на общую сумму 72 миллиона рублей.

Накануне, 2 марта воронежские сотрудники ФСБ, МВД и СКР провели обыски в университете. Возбуждено уголовное дело по самой тяжкой коррупционной статье о взятке в особо крупном размере и мошенничестве, сообщают "Вести Воронеж". В изоляторе временного содержания вместе с ректором Сергеем Колодяжным и первым проректором Сергеем Сафоновым оказались проректор по учебной работе Александр Колосов и проректор по контрольно-аналитической работе Лариса Перевозчикова.

Трёх проректоров ВГТУ подозревают в пособничестве в получении взяток. Они, предположительно, помогали Сергею Колодяжному получать взятки от подчинённых. Схема махинаций выглядела так: ректор давал задания проректорам на определённую сумму, те начисляли премии своим подчинённым - 50-100 тысяч рублей в месяц. Получив деньги, сотрудники вуза ничего себе не оставив, отдавали премии наверх. Предположительно, проректорам также ничего не доставалось – всё, что собрали отдавали ректору. Эти события, по версии следствия, происходили с января 2015 года по январь 2020 года

В региональном Следственном управлении СКР рассказали детали коррупционной схемы. Должностные лица изготовили приказы о ежемесячном премировании 14 подчиненных сотрудников вуза. Завышенные премиальные вознаграждения составили не менее 70 миллионов рублей. Позже деньги были переданы руководству учебного заведения.

Стоит отметить, что в деле могут появиться и новые подозреваемые - больше половины преподавателей, сотрудников из административного и технического персонала вуза. В СКР и ФСБ сейчас активно работают с теми, кто может помочь расследованию. Силовики также ждут сотрудников вуза, которые готовы рассказать об отношениях с ректоратом и о том, что происходило в опорном вузе с премиями.