Подарок братушкам: "Газпром" снизил цену на газ для Болгарии на 40%

"Газпром" снизил на 40% цену на газ для Болгарии, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Российская компания подписала соответствующий договор.

Борисов назвал снижение цены "символичным подарком" "Газпрома" к 142-й годовщине освобождения Болгарии от турецкого ига в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которую отмечают 3 марта.

В свою очередь министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова отметила важную роль Европейской комиссии (ЕК) на переговорах с "Газпромом": "Благодаря вмешательству Еврокомиссии мы можем сегодня радоваться этому отличному результату".

Глава "Булгаргаза" Николай Павлов предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии снизить стоимость газа для болгарских потребителей на 40% до 26,29 лева (около 14 евро) с нынешних 44,04 лева (около 22 евро). Цены на газ снижены задним числом, начиная с 5 августа 2019 г.

Кто заплатит за болгар разницу в цене на газ? В первую очередь, российские потребители. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила накануне, что в России сложились неадекватно высокие цены на подключение к газораспределительным сетям: деньги платят простые граждане, а стоимость подключения иногда в разы превышает среднюю зарплату по региону.

"Необходимо разработать и предложить прозрачный механизм формирования цены, который должен учитывать финансовые возможности граждан. А базовые положения и условия подключения к газу следует закрепить законодательно. Это поможет исключить случаи, когда гражданам объявляют фантастические суммы за подключение, а после жалоб в региональные тарифные комиссии цена волшебным образом снижается в несколько раз", — подчеркнула Матвиенко.

В Сибири и на Дальнем Востоке уровень газификации составляет 9-11%. "На Сахалине, в газодобывающем регионе, уровень его собственной газификации ниже 40%! Такая ситуация неприемлема для страны, которая реализует крупнейшие в мире газовые проекты. Такие проекты важны, но люди десятилетиями ждут, когда до них дотянут трубу. И воспринимают это как явную несправедливость, ругая и компании, и власть", — подчеркнула Матвиенко.