Олимпийские игры в Токио могут быть перенесены

МОК рассматривает возможность перенесения Олимпийских игр в Токио, если будет сохранятся угроза заражения коронавирусом. Игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Министр по Олимпиады и Паралимпиады японского правительства Сэйко Хасимото заявила, что Игры могут быть перенесены на более поздний срок. При этом Хасимото уточнила, что контракт на проведение Олимпиады предусматривает возможность изменения сроков проведения соревнований, сообщает ТАСС.

МОК говорил, что пока оснований для отсрочки Олимпиады нет. Однако в Японии зафиксировано более тысячи случаев заражения вирусом COVID 19. Двенадцать человек скончались. Британское издание Daily Mirror сообщило, что рассматривается возможность проведения игр без зрителей.