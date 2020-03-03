Белоруссия сократит покупку нефти в России наполовину

Белоруссия продолжит закупать нефть в России, но увеличит поставки по балтийскому и украинскому направлению, заявил президент страны Александр Лукашенко.

С этой целью белорусский лидер провел кадровые перестановки — Юрий Назаров назначен на пост вице-премьера Белоруссии, который курирует топливно-энергетический комплекс.

Белоруссия не ставит вопрос о полном отказе от российской нефти, но необходимо исключить монополизм российских нефтяников на белорусском рынке, которые навязывают свои цены. "Мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам", — подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, необходимы новые маршруты доставки – "через Украину по нефтепроводу Одесса — Броды, второй — через порты на Балтике".

Необходимы и новые проекты с иностранными компаниями, не только с российскими – "необходимы комплексные и системные инфраструктурные решения. Следует продумать возможность реализации совместных проектов с иностранными компаниями — собственниками сырья".

"Около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России, когда окончательно диверсифицируемся", а остальное — по 30% из портов Балтики и Одессы. "Это будут три источника. Мы полностью по поставкам нефти можем диверсифицироваться", — заявил глава государства (цитата "БелТА").

Белоруссия также намерена построить трубопровод от балтийского маршрута за 1,5-2 года.

Сейчас НПЗ Белоруссии перерабатывают на 50% меньше нефти, чем в декабре. В феврале 2020 года по трубопроводной системе "Транснефти" поставлено 302 тыс. тонн нефти для белорусских НПЗ от "Русснефти" и "Нефтисы". Это компании бизнесмена Михаила Гуцериева, который согласился продолжить сотрудничество и поставлять нефть в Белоруссию на прежних условиях.

Белорусские НПЗ перерабатывали до 2 миллионов тонн нефти в месяц. Остальные 1,5 миллиона тонн Белоруссия закупила транзитом через Украину из Азербайджана и из Европы через прибалтийские порты с поставкой в феврале-марте.

Белоруссия ранее отказалась от поставок российских нефтекомпаний. С 1 января 2020 года прекратили действовать прежние контракты с российскими нефтяными компаниями. В новых контрактах российские нефтяники предлагали учитывать премию к поставкам. Но Белоруссия отказалась от таких условий, поскольку цена российской нефти стала выше цен на европейских биржах.