Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

Вооруженные силы Турции сообщили о перехвате учебно-боевого самолета L-39 Военно-воздушных сил Сирии.

Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020

В общей сложности, утверждают турецкие военные, за минувшие 24 часа им удалось уничтожить 1 беспилотник, 6 танков, 5 гаубиц, 2 системы противовоздушной обороны, 3 боевые бронированные машины, 6 пикапов с тяжелым вооружением, 1 склад с боеприпасами и 327 военнослужащих сирийской армии.

Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020

L-39 Albatros – учебно-боевой самолет чехословацкого производства. В конструкции машины предусмотрены два узла для подвески вооружения: бомб, управляемых и неуправляемых ракет.

Ранее Турция уже сбила 2 фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии.