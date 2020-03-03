У Alfa Romeo появился особо суровый седан – сразу в двух лицах

Компания Alfa Romeo довела до логического завершения свою достаточно длительную интригу: культовая аббревиатура GTA, которая расшифровывается как Gran Turismo Alleggerita, вернулась в линейку марки. Правда, это обозначение получил не купе, а седан - но весьма впечатляющий.

Alfa Romeo Giulia GTA

Как будто фирме не было достаточно 510-сильной четырехдверки Giulia Quadrifoglio: на ее базе итальянцы построили еще два хардкорных седана. Принято считать, что несмотря на отличия в типе кузова, новинки все же продолжают линию, заданную еще в 60-х годах прошлого века знаменитым купе Alfa Romeo GTA.

Обе версии новинки получили один и тот же силовой агрегат - 2,9-литровый турбированный V6. Им же комплектуется и Giulia QV, но для особо горячих четырехдверок отдачу мотора подняли с 510 до 540 л.с. При этом увеличенная мощность мотора - далеко не главное у Giulia GTA и GTAm.

Alfa Romeo Giulia GTAm

Обоим седанам существенно обновили аэродинамику, причем в Alfa Romeo уверяют, что задействовали в этом процессе весь опыт, полученный на полях сражений "Формулы 1". Giulia GTAm получила в дополнение еще и внушительный спойлер спереди, и полноценное антикрыло из карбона сзади.

Alfa Romeo Giulia GTAm

Подвеску седанов переработали с применением новых демпфирующих элементов, а колеи на обеих осях расширили ради дополнительной устойчивости на 50 мм. Облегчить кузова на 100 кг удалось за счет замены части деталей на карбоновые, а выхлопной системы - на титановую альтернативу от Akrapovic. 20-дюймовые колесные диски крепятся к ступицам центральной гайкой. В интерьере появились карбон и алькантара, а Giulia GTAm еще и лишилась заднего дивана, получив взамен поперечную балку-усилитель кузова в салоне и шеститочечные ремни безопасности. А на освободившемся месте хранятся шлемы и огнетушитель.

Alfa Romeo Giulia GTAm

Дополнительные меры по облегчению трековой Giulia GTAm включают в себя алюминий в подвеске и моторе, карбон в трансмиссии, поликарбонат на окнах и тому подобное. Весит седан в итоге всего 1 520 кг. Вкупе со всеми прочими мерами время разгона новинок до 100 км/ч уменьшилось до 3,6 секунды. Alfa Romeo планирует собрать только 500 экземпляров хардкорных Giulia в обеих модификациях.