ЕЦБ поможет кредитами пострадавшим от коронавируса компаниям

Европейский центральный банк разрабатывает схему для предоставления ликвидности компаниям, которые оказались перед вероятностью банкротства из-за потери клиентского спроса после вспышки коронавируса.

Одна из мер может включить целевые операции долгосрочного рефинансирования (TLTRO) для малого и среднего бизнеса, сообщили Рейтер три источника, знакомые с обсуждениями в ЕЦБ.

В зоне риска оказались транспортные и туристические компании, а также производители, получающие комплектующие из Китая.

Экономика Германии, крупнейшая в Европе, уже ощущает на себе влияние коронавируса.

"Мы сохраняем бдительность и будем внимательно следить за всеми поступающими данными. Наше дальнейшее руководство будет определять нашу денежно-кредитную политику", — заявил днем ранее вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос в своей речи в Лондоне.

Центробанк Китая уже снизил свои базовые ставки, стремясь выдержать последствия вспышки коронавируса.

Народный банк Китая снизил основную ставку по кредитам на один год с 4,15% до 4,05%, а пятилетнюю ставку — с 4,8% до 4,75%.

Федеральная резервная система (ФРС) США готова к аналогичным мерам. Рынок прогнозирует снижение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов (0,5%) на мартовском совещании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и снижение на 100 базисных пунктов (1%) к концу 2020 года.

Текущий диапазон от 1,5% до 1,75% сохраняется с конца 2019 года после трех последовательных сокращений в течение прошлого года.

В понедельник глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что центральный банк "будет стремиться стабилизировать рынки и предлагать достаточную ликвидность посредством рыночных операций и покупки активов".

Уходящий управляющий Банка Англии Марк Карни заявил ранее, что Великобритания должна подготовиться к снижению экономического роста, предупредив, что цепочки поставок "становятся немного напряженными".