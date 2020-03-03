3 марта 202015:28 Сергей Варшавчик

Юрий Стоянов: комплименты мне противопоказаны

фото: Сергей Варшавчик

Юрий Стоянов известен отечественному зрителю не только как автор, постановщик и исполнитель ролей в телевизионной юмористической программе "Городок", но и актер драматический – на его счету немало киноролей. Еще он мастер дубляжа и музыкант. А на канале "Россия" выходит его шоу "100ЯНОВ". О том, что для него главное в творчестве, он рассказал Вестям.Ru.

- Правда ли, что школе в сочинении на тему "Место работы моего отца" вы нарисовали иллюстрацию из учебника по гинекологии?

- Да, было такое. Но не из-за того, что я такой остроумный, а потому что не умел рисовать. Я и по сей день ощущаю этот дефицит в своей работе. Иногда, когда общаешься с режиссером или, когда сам им являешься, надо сделать экспликацию, чтобы для оператора быстро набросать в прямоугольниках композиционные, ракурсные вещи и начинаешь рисовать как наскальной живописью.

- Как Ипполит Матвеевич сеятеля?

- Да, примерно так. Я очень плохо рисовал всегда. И поэтому я срисовал из учебника, название которого я помню по сей день – "Практическое акушерство", академик Персиянинов — гинекологическое кресло. Хорошо, что в нем не было пациентки, потому что я рисовал только рабочее место, а не папу за работой.

- Вы много лет прослужили в Большом драматическом театре в Ленинграде под руководством Георгия Товстоногова. Трудно ли было работать с мэтром, известным своим непростым характером и почему единственной вашей большой ролью в этом театре стал Моцарт в "Амадеусе"?

- Не знаю, где правда, наверное, где-то посередине. Вот вам три варианта. Либо я был никаким артистом, либо был воспитан в театральном институте в тепличных, лабораторных, очень товарищеских и очень глубоких отношениях. После этого нас разбросало по хорошим, готовым, состоявшимся театрам-"заводам". И я не смог там раскрыться, потому, что условия сильно отличались, а мы были не готовы к театру как к производству. И третий вариант – либо меня не заметили и тогда виновата та сторона, которая меня не заметила.

Я, в силу своего характера всегда склонен был считать, что во всем виноват я – не послал какие-то флюиды, не раскрылся, был зажат. Я действительно, был зажат, пока Ильюша Олейников – мой партнер и друг – не сказал мне: "Хватит заниматься самоедством, не может быть, чтобы ты был плохим артистом". Я спросил: "Почему?" "Ну, как это так? Ты был плохим артистом и вдруг в один день стал приличным артистом?"

- Но с другой стороны, артист – это очень зависимая профессия.

- Да, но, когда ты зависишь от бездарного человека, это один разговор – тут с тебя и спрос невелик. Другое дело, если ты зависишь от очень талантливого человека, а в случае с Товстоноговым, с гениальным. Он очень много ждал от артистов. Но я не смог переступить давление этого невероятного авторитета и пиетета, не оправдал его ожиданий.

Моя сокурсница Таня Догилева женским чутьем выбрала "Ленком" Марка Захарова, театр, где были востребована молодость, дерзость, эксперимент. А я пошел в безупречно великий театр, два потрясающих спектакля, которого я к тому времени увидел — "Ревизор" и "История лошади". Это было так престижно для одесского мальчика в прошлом, когда его приглашают в лучший театр страны.

Но в больших ожиданиях Товстоногова уже была подножка. Когда я показывался в театре, Георгий Александрович сказал тогда довольно восторженно: "Это второй Паша Луспекаев!"

Я человек, не всегда готовый к комплиментам, они мне противопоказаны. Мне неловко повторять товстоноговскую фразу, это не я сказал. Что это было? Возможно какое-то внешнее сходство. Справедливости ради скажу, что прошло много-много лет, и я уже об этом забыл и на проекте "Один в один" на канале "Россия", я спел песню "Ваше благородие" в образе Павла Луспекаева из фильма "Белое солнце пустыни". Я был без грима, только с наклеенными усами. Взгляните сами. 

 

- Действительно, один в один Луспекаев. И внешность, и голос.

- Как Товстоногов угадал это в 1978 году – я не знаю. Но одновременно данный комплимент стал мне приговором, потому что Павел Борисович Луспекаев был гениальным отечественным актером. И когда тебя так называют, от тебя ждут подтверждения, что ты должен стать им, заменить его. А второго Луспекаева не бывает. Как, впрочем, не бывает и второго Стоянова, каким бы он ни был.

- А к первому Стоянову Георгий Александрович был не готов?

- Конечно! Мой педагог Владимир Наумович Левертов как-то сказал: "Юра, запомните – в театре за две тысячи лет было всё, кроме вас. Каким бы вы ни были, вы один такой и интересны только этим, а не степенью вашей схожести, даже внутренней, с другим артистом".

Я этого никак не мог в БДТ подтвердить. С чего началась моя работа в театре? С главной роли в спектакле "Телевизионные помехи" венгерского драматурга Кароя Сакони, где я играл этакого романтического мальчика. А чтобы сыграть по-луспекаевски нужна мощь, характерность, нужно быть одновременно и трагическим, и смешным. По товстаноговским критериям я провалил эту роль. А в таком театре один раз оступился, жди следующей роли лет 10-12. Я играл на срочных вводах — если только кто-то напьется, заболеет или не дай бог, умрет. Вот так и получилось со спектаклем "Амадеус".

Мне мой дедушка как-то заметил, что мне не надо идти в артисты, уродства в лице не хватает. "У тебя такая физиономия, что в любом фильме за любой стол посадить могут", — заявил он. Моя средне смазливая внешность сытого парня совершенно не отражала того, каким я был внутри. И только когда появился "Городок", моя неопределенная внешность стала плюсом, потому что понадобилось умение играть с минимальным гримом много разных людей.

Первую часть интервью с Юрием Стояновым читайте здесь

Сейчас

14:19

Москву ждут новые температурные рекорды

13:59

Юрию Лужкову установят мемориальную доску в Москве

13:50

8 марта в Москве и Подмосковье проезд для женщин будет бесплатным

12:31

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

10:59

Следовавший в Цюрих самолет вернулся в Москву из-за технических проблем

10:48

Самолет Новосибирск - Москва экстренно снизился над Удмуртией

08:18

В Хабаровске экстренно приземлился самолет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков: какого именно Бога имел в виду Путин, будет "своевременно прояснено"

Песков: какого именно Бога имел в виду Путин, будет "своевременно прояснено"

2 часа назад
Вильфанд: в ближайшие два дня Москву ждут температурные рекорды

Вильфанд: в ближайшие два дня Москву ждут температурные рекорды

1 час назад
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

2 часа назад
Всех больных, прибывших в Москву из "подозрительных" стран, отправят в Коммунарку

Всех больных, прибывших в Москву из "подозрительных" стран, отправят в Коммунарку

3 часа назад
Хайп или психологическая защита? Вдову-блогера травят из-за откровений на ТВ

Хайп или психологическая защита? Вдову-блогера травят из-за откровений на ТВ

3 часа назад
Жириновский предложил расстреливать распространителей фейков о коронавирусе

Жириновский предложил расстреливать распространителей фейков о коронавирусе

5 минут назад
Ларисе Малеванной врачи давали 2-3 месяца жизни, но она победила рак

Ларисе Малеванной врачи давали 2-3 месяца жизни, но она победила рак

5 минут назад
Юрий Стоянов: комплименты мне противопоказаны

Юрий Стоянов: комплименты мне противопоказаны

30 минут назад
Алексей Мордашов разрабатывает стратегию передачи активов своим детям

Алексей Мордашов разрабатывает стратегию передачи активов своим детям

2 часа назад
Спецслужбы обеспокоены ростом саморадикализации молодых людей в России

Спецслужбы обеспокоены ростом саморадикализации молодых людей в России

3 часа назад
Юрию Лужкову установят мемориальную доску в Москве

Юрию Лужкову установят мемориальную доску в Москве

1 час назад
Перед матчем "Спартак" – ЦСКА к футбольным фанатам пришла полиция

Перед матчем "Спартак" – ЦСКА к футбольным фанатам пришла полиция

4 часа назад
Похожую на Дарта Вейдера скульптуру в Белоруссии посвятили спасателям

Похожую на Дарта Вейдера скульптуру в Белоруссии посвятили спасателям

3 часа назад
"Невеста комдива": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Невеста комдива": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

4 часа назад
Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

02.03.2020 14:20
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом

Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом

9 минут назад
Астрономы: другая галактика изгибает Млечный Путь в преддверии столкновения

Астрономы: другая галактика изгибает Млечный Путь в преддверии столкновения

41 минута назад
ЧП в столичной школе: дети попали в больницу из-за кварцевой лампы

ЧП в столичной школе: дети попали в больницу из-за кварцевой лампы

51 минута назад
На улице в центре Саратова 38-летний пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку

На улице в центре Саратова 38-летний пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку

53 минуты назад
У Alfa Romeo появился особо суровый седан &#8211; сразу в двух лицах

У Alfa Romeo появился особо суровый седан – сразу в двух лицах

1 час назад
В центре Туапсе маневровый поезд отрезал ногу девушке, потерявшей сознание

В центре Туапсе маневровый поезд отрезал ногу девушке, потерявшей сознание

1 час назад
Защищала ребенка: жительница Новочебоксарска свалила школьника в лужу и отняла его шапку

Защищала ребенка: жительница Новочебоксарска свалила школьника в лужу и отняла его шапку

1 час назад
Собутыльники изнасиловали и избили до смерти мужчину в Москве

Собутыльники изнасиловали и избили до смерти мужчину в Москве

1 час назад
8 марта в Москве и Подмосковье проезд для женщин будет бесплатным

8 марта в Москве и Подмосковье проезд для женщин будет бесплатным

1 час назад
Евгений Поддубный: турецкая армия хорошо оснащена, но так, как сирийцы, она не воевала

Евгений Поддубный: турецкая армия хорошо оснащена, но так, как сирийцы, она не воевала

2 часа назад
Двух туристок из России на надувных кругах унесло в море на Пхукете

Двух туристок из России на надувных кругах унесло в море на Пхукете

2 часа назад
Во Франции коронавирус увеличил продажи романа Камю "Чума"

Во Франции коронавирус увеличил продажи романа Камю "Чума"

2 часа назад
Еще один рейс "Аэрофлота" вернулся в Москву из-за технических проблем

Еще один рейс "Аэрофлота" вернулся в Москву из-за технических проблем

2 часа назад
Первую женщину-президента Академии звукозаписи уволили за превышение полномочий

Первую женщину-президента Академии звукозаписи уволили за превышение полномочий

3 часа назад
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

3 часа назад
В музее мадам Тюссо появилась фигура Джонсона с ребенком в переноске

В музее мадам Тюссо появилась фигура Джонсона с ребенком в переноске

3 часа назад
Вечно беременные: названо животное, самки которого постоянно вынашивают потомство

Вечно беременные: названо животное, самки которого постоянно вынашивают потомство

3 часа назад
Возле кассы не кашлять: московские аптеки по-своему подходят к профилактике коронавируса

Возле кассы не кашлять: московские аптеки по-своему подходят к профилактике коронавируса

3 часа назад
Двое погибших, семь пострадавших: автобус без тормозов устроил массовое ДТП. Видео

Двое погибших, семь пострадавших: автобус без тормозов устроил массовое ДТП. Видео

3 часа назад
В Великобритании выпустили 7-килограммовую золотую монету, посвященную Бонду

В Великобритании выпустили 7-килограммовую золотую монету, посвященную Бонду

3 часа назад
Мария Шарапова летом сыграет в американской теннисной шоу-лиге

Мария Шарапова летом сыграет в американской теннисной шоу-лиге

3 часа назад
В Таиланде беременную женщину спасли от гигантской кобры

В Таиланде беременную женщину спасли от гигантской кобры

3 часа назад
Российская соцсеть поможет восстановить доступ к аккаунту по фото

Российская соцсеть поможет восстановить доступ к аккаунту по фото

3 часа назад
Парк мелового периода? Впервые обнаружена ДНК динозавра

Парк мелового периода? Впервые обнаружена ДНК динозавра

3 часа назад
Убийцу модели отправили в тюрьму на девять лет

Убийцу модели отправили в тюрьму на девять лет

4 часа назад
ИИ научился определять коронавирус за секунды

ИИ научился определять коронавирус за секунды

4 часа назад
Солдата, издевавшегося над Шамсутдиновым, приговорили к условному сроку и штрафу

Солдата, издевавшегося над Шамсутдиновым, приговорили к условному сроку и штрафу

4 часа назад
"Моя вселенная": Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

"Моя вселенная": Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

4 часа назад
Григорий Родченков исчез и не выходит на связь

Григорий Родченков исчез и не выходит на связь

4 часа назад
Всех сотрудников Twitter попросили не ходить на работу. А некоторым - запретили

Всех сотрудников Twitter попросили не ходить на работу. А некоторым - запретили

5 часов назад
Путин о несанкционированных митингах: если не реагировать - будут жечь машины

Путин о несанкционированных митингах: если не реагировать - будут жечь машины

6 часов назад
Мышьяк, ртуть и металлы: эксперты Роскачества проверили губную помаду

Мышьяк, ртуть и металлы: эксперты Роскачества проверили губную помаду

7 часов назад
Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

22 часа назад
Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

02.03.2020 12:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку