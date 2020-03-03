На Северном флоте сформирована новая дивизия ПВО

Система ПВО российской Арктики продолжает совершенствоваться. На Северном флоте сформирована новая дивизия противовоздушной обороны. Об этом сообщает ГТРК "Мурман" со ссылкой на министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

"Мы совершенствуем систему ПВО в российском сегменте Арктики, а также северных рубежей государства. В составе Северного флота была сформирована еще одна дивизия противовоздушной обороны", — рассказал Шойгу в рамках прошедшего недавно заседания коллегии военного ведомства.

Глава Минобороны также отметил, что в настойки момент Северный морской путь надежно защищен. Флотилия на регулярной основе проводит там военные учения направленные на оборону промышленных объектов. Шойгу заявил, что укреплению обороноспособности России в Арктике сейчас уделяют особое внимание.

"Заложена надежная основа для создания военной инфраструктуры. Мы построили на арктических архипелагах не имеющие аналогов в мире административные и жилые комплексы, в которых военные несут боевое дежурство на ротационной основе", — добавил министр.