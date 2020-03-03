Жириновский предложил расстреливать распространителей фейков о коронавирусе

Владимир Жириновский предложил ввести жесткие, беспрецедентные меры для распространителей фейковой информации о коронавирусе. "Надо временно приостановить мораторий на смертную казнь и показательно расстрелять одного в Калининграде, одного в Москве и одного на Сахалине", — такое громкое заявление сделал в эфире программы "60 минут" руководитель фракции ЛДПР, находясь на прямой связи из Госдумы.



Лидер ЛДПР считает, что фальшивые вбросы создают среди людей панические настроения и воздействуют на психику. "Во многих воюющих странах за такие слухи во время Первой мировой войны расстреливали. А в Москве в октябре 1941 года тех, кто вел пропаганду во дворах жилых домов, тут же ставили к стенке", — напомнил Жириновский.

"Не хотите смертную казнь? У нас сейчас есть закон — полтора миллиона за ложную информацию. Надо быстро найти распространителей недостоверной информации, оштрафовать их или же посадить под домашний арест. А тех, кто убегает из больниц, в тюрьму сажать", — уточнил лидер ЛДПР.

Кроме того, в качестве неотложных мер для борьбы с коронавирусом COVID-19 Владимир Жириновский предложил временно закрыть театры и концертные залы, мечети, синагоги и храмы. А также отказаться от поездок за границу, пока не пройдет эпидемия.

Накануне родительские чаты при детских садах, школах, секциях заполонили фейки с аудио и текстовыми сообщениями о якобы тысячах заболевших москвичей. Уже зафиксировано почти 10 тысяч подобных ложных сообщений. Хулиганов ищут. Людей просят не поддаваться панике. Вирус умирает в открытом воздухе за 48 часов. А случаев заражения через продукты питания или какие-либо еще предметы нигде не выявлены.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией был подтвержден 2 марта у москвича. По некоторым данным, им оказался сотрудник Российского футбольного союза Давид Беров, съездивший на отдых в Милан. После контакта с заболевшим в Москве госпитализированы или отправлены на карантин все, кто хоть каким-то образом с Беровым контактировал — всего 127 человек. В связи с этим всех москвичей с подозрением на пневмонию теперь будут проверять на коронавирус.