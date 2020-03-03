Чиновник предложил недовольным грязью жителям отправиться в филиал ада

В Калуге новый начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир Васин поделился своим впечатлением о городе. По его словам, он произвел на него "ошеломительное впечатление". Тем горожанам, которые недовольны чистотой Калуги, чиновник посоветовал для сравнения отправиться в грязный Дели (Индия).

Как сообщают "Новости Калуги", Васин в восторге от города, в котором работает. При этом чиновник удивлен скептическим отношением калужан к месту, в котором они живут. "Слышал разговоры про грязь, какую-то неустроенность", — отметил Васин. При этом он предложил отправить горожан за счет каких-нибудь компаний в четырехдневную туристско-экскурсионную поездку в Дели. По словам чиновника, "не дай Бог очутиться в таком месте хотя бы на один день", поскольку это "филиал ада на Земле".

Владимир Васин рассказал, что сам был в Дели. Когда он вернулся, то попросил супругу подготовить мусорный мешок, в который сложил вещи и отнес их "на помойку".

Представитель городской управы Владислав Сахарчук рассказал РИА Новости, что чиновник высказался не совсем удачно.

Васина назначили на новую должность в феврале. До этого он работал финансовым директором в Москве.