Китайская марка Haval будет выпускать в России двигатели

Сегодня бренд Haval, принадлежащий концерну Great Wall, выпускает свои автомобили в России на заводе полного цикла (со сваркой и окраской кузовов) в Тульской области. Но китайцам, похоже, этого мало: компания готовится расширять сферу российского производства.

Российский офис Haval сообщил, что построит в Тульской области свой завод по производству и сборке двигателей, в строительство которого компания планирует вложить 17,75 млрд рублей.

Сообщается, что планируемая производственная мощность предприятия составит 80 000 автомобилей в год.

Производственный комплекс расположится на участке 10 000 м2 в индустриальном парке "Узловая" в Тульской области. Новый завод обеспечит региону более 300 дополнительных рабочих мест.

Работа по проектированию стартует в марте 2020 года.

Ранее за заводе Haval в Тулей уже успели заснять опасного соперника УАЗа "Патриот", который будет там выпускаться.