У контактировавших с больным москвичом коронавирус не обнаружен

Врачи не обнаружили коронавируса у родственников инфицированного москвича, вернувшегося не так давно из Италии. Отрицательными были анализы и у пассажиров, летевших с ним одним рейсом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, у 24 человек, госпитализированных после коммуникации с москвичом Давидом Беровым, "первые пробы отрицательные". По предварительным данным, не выявили коронавируса и у 67 пассажиров, летевших с ним одним рейсом из Милана.

"Экипаж воздушного судна и сотрудники поликлиники, куда первоначально обратился пациент, находятся под наблюдением. У них первые анализы на инфекцию также показывают отрицательный результат", – сообщила Ракова.

Она добавила, что эти новости не могут не радовать, однако для того, чтобы убедиться, что человек полностью здоров, можно только после комплексного исследования, которое проводится в несколько этапов.

Ранее Беров в Instagram сообщил, что находится в больнице и чувствует себя хорошо. По словам молодого человека, он уже несколько дней не испытывает симптомов ОРВИ, с которыми обращался к врачу. Он добавил, что у него неоднократно брали кровь на анализ.

29-летний россиянин вернулся из Италии 23 февраля рейсом авиакомпании "Победа", а 27-го обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. После этого его госпитализировали в инфекционную больницу.

В Италии сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка: там зафиксировано более 2 тысяч случаев заражения новым коронавирусом COVID-19.