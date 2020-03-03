Skoda рассекретила первую в истории гибридную Octavia RS

Эта премьера должна была состояться в рамках Женевского автосалона, но из-за его отмены Skoda перенесла дебют "горячих" лифтбэка и универсала в онлайн. Впрочем, даже живая премьера вряд ли бы удивила публику.

Дело в том, что никаких особых сюрпризов премьера новой модификации Skoda Octavia не принесла, хотя для семейства появление версии с обозначением iV без сомнения, является очередной вехой в развитии. На внешность своих спорткаров Skoda уже недвусмысленно намекала, а силовую установку новинка вполне ожидаемо позаимствовала у соплатформенного VW Golf GTE.

Состоит она из 1,4-литрового бензинового турбомотора и 85-киловаттного электродвигателя, которые совокупно развивают 245 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Как и на гибридном "Гольфе", реализуется тяга через шестиступенчатую DSG.

В итоге Octavia RS iV потратит на ускорение до 100 км/ч 7,3 секунды, что даже чуть больше, чем у Octavia RS предыдущего поколения. Однако в Skoda уповают больше не на прирост динамики, а на снижение потребления топлива и объемов вредных выбросов. Новинка способна до 60 км проехать, вообще не задействуя бензиновый двигатель.

Опознать новинку можно будет по 18-дюймовым колесным дискам с красными тормозными суппортами, черному декору кузова с чуть более агрессивным обвесом и спойлером, а в интерьере появятся спортивное рулевое колесо и сиденья с развитой боковой поддержкой (в списке опций - отделка алькантарой).

Любопытно, что попутно у Octavia появился и менее мощный гибридный вариант с отдачей в 204 л.с. и той же 13-киловаттной батареей, а также два "умеренных гибрида" на базе трехцилиндрового турбомотора объемом 1,0 л и 1,5-литрового агрегата. Развивают они 110 и 150 л.с. соответственно. Продажи в Европе должны стартовать уже весной, а вот доберутся ли электрифицированные "Октавии" до российского рынка, пока неясно.