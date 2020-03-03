СМИ: Россия планирует улучшить отношения с ОЭСР

Новый глава кабинета министров России Михаил Мишустин поручил правительству РФ восстановить связи с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет агентство Bloomberg.

Как отметили в агентстве, такое намерение может свидетельствовать о долгосрочной заявке властей России на возобновление связей с западными институтами, разорванными после начала украинского кризиса в 2014 году.

Источники агентства рассказали, что Мишустин распорядился, чтобы его подчиненные подготовили план восстановления связей с парижской организацией, возможно, даже возобновив усилия России по присоединению к организации.

ОЭСР приостановила рассмотрение заявки России на вступление после того, как США и Евросоюз ввели санкции против России после включения в свой состав Крыма в 2014 году.

По словам двух российских чиновников, стремление восстановить связи — даже если оно не сразу приведет к присоединению к организации — сигнализирует о желании нового правительства РФ улучшить отношения с Западом и улучшить деловой климат в стране.

Один из источников агентства отметил, что такой шаг был предпринят после того, когда новое российское правительство признало, что разворот от Запада зашел слишком далеко с тех пор, как против Москвы были введены западные санкции.

Вступление в ОЭСР потребует от России принятия ряда обязательств по улучшению государственного и корпоративного управления, раскрытию информации и налоговой политике, а также снижению уровня коррупции, что станет "существенным позитивным сигналом для инвесторов и предпринимателей", сказал Сергей Гуриев, бывший главный экономист в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР).