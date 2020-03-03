В Екатеринбурге впервые в России внедрили систему оплаты при помощи QR-кода

Рассчитаться за услуги и товары без кассы и платежных терминалов с помощью одного смартфона. В Екатеринбурге впервые в стране внедрили новую систему оплаты под названием "куайринг". При помощи QR-кода можно расплатиться не только за интернет-покупки, но и в обычном магазине или, к примеру, на заправочной станции, сообщает ГТРК "Урал".

"АЗС размещает на заправочном пистолете QR-код, а клиент при помощи мобильного приложения, подключенному к системе быстрых платежей, сканирует его, нажимает буквально пару кнопок и этот платеж отправляется в онлайн", – рассказал директор по развитию розничного бизнеса Алексей Луценко.

"Куайринг" облегчит жизнь не только покупателям, но и бизнесменам. Однако в первую, но мнению экспертов, новая система оплаты будет полезна именно для предпринимателей: платежи проводятся за секунды, а оснастить торговую точку QR-кодами значительно проще, чем специальным оборудованием для безналичной оплаты. Специалисты полагают, что новая система приживется не только на автозаправках, но и в точках общепита, маленьких магазинах и салонах красоты.

"Тарифы на куайринг почти в пять раз дешевле, чем на классический земной экваиринг. И это, пожалуй, самый главный его плюс. Второй плюс – скорость. Все предприниматели хотят иметь деньги сейчас, а не через несколько дней", – заявила директор по развитию одного из крупных банков Ирина Кузьмина.