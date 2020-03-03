Audi представила новую A3 в усеченном виде

Новое поколение А3 Audi представила пока только в виде 5-дверного хэтча и со скромным набором агрегатов. Остальное обещают позже.

Сохранивший платформу MQB новый Audi A3 стал чуть длиннее и шире, и серьезно сменил имидж, больше походя на "старших". Та же история с игрой "в старших" теперь и в полностью новом салоне. Больше стало граненых поверхностей, в базовой комплектации уже есть виртуальная "приборка" на 12,3 дюйма и 10-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли. Объем багажника 5-дверки - от 380 до 1200 л (было 365-1100 л).

А3 получила новую медисистему MMI третьего поколения, которая в несколько раз быстрее прошлой генерации. В нее входят навигация, LTE-связь, точка Wi-Fi, Android Auto и Apple CarPlay, а также приложение для смартфона, через которое можно дистанционно закрывать/открывать автомобиль и запускать мотор.

Под капотом европейских машин - бензиновый 1,5 TFSI на 150 сил и турбодизель 2,0 TDI на 116 или 150 л.с. Моторы сочетаются с 6-МКПП или 7-ступенчатым роботом, привод пока только передний, полный привод будет позже. Как и другие моторы.

В подвеске спереди - стойки McPherson, сзади - полузависимая балка на версиях до 150 сил или многорычажная конструкция в других исполнениях. Будет и спортивный вариант подвески с уменьшенным на 15 мм клиренсом, а также вариант с регулируемыми амортизаторами, с которыми клиренс меньше на 10 мм.

В базовое оснащение входят автоторможение и предупреждение об уходе с полосы, в списке опций - активный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, контроль "слепых" зон, ассистент выезда задом и автоматическая парковка.

Европейские продажи - с марта 2020 года, первые поставки - в мае.