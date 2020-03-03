3 марта 202020:56

Паводок-2020: в Башкирии под угрозой подтопления оказались более 250 населенных пунктов

Башкирия готовится к приходу большой воды. Гидрологи уже начали проводить замеры уровня рек, а в региональном отделении МЧС сформировали группу немедленного реагирования. Какого сценария ожидать от паводка 2020 года, выяснил корреспондент ГТРК "Башкортостан" Султан Зиганов.

Весна в регионе уже вступила в свои права — лед на реках начал таять. А это говорит о том, что сотрудникам Башкирского гидрометцентра предстоит жаркая пора. Дважды в сутки они производят замеры уровня воды в реке Белой.

Для того, чтобы выполнить столь ответственную миссию гидрологам достаточно нескольких незамысловатых устройств. С помощью лопаты и ледоруба они зачищают место для исследования. К берегу им удалось подойти без препятствий. Для замеров используют так называемую балтийскую систему высот. С её помощью можно определить, как сильно уровень воды в реке превышает средние показатели.

На данный момент уровень в водоеме выше обычного, рассказали специалисты. Однако пока рано судить о том, каким будет предстоящий паводок. Все может поменяться за несколько дней. К тому же нужно брать во внимание целый ряд природных факторов.

"Нужно учитывать и увлажнение почвы, которое на 60% выше нормы. Также высоту снега и запас воды в нем, которые приблизительно равны средним многолетним значениям", — пояснила начальник гидрологической станции Уфы Гульназ Ямилева

Практика показывает, что нужно всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. На опыте прошлых лет, становится ясно, что вода может "показать свой характер" неожиданным образом. К примеру, в 2018 году зима была малоснежной, но из-за этого почва настолько промерзла, что весной вода буквально хлынула в сторону населенных пунктов Иглинского и Уфимского районов. В нынешнем году ситуация немного другая, но расслабляться не стоит, считают сотрудники МЧС.

"Случиться может всякой, нужно быть к этому готовым", — говорит руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по РБ Алик Шарафутдинов

В этом году под угрозой подтопления в Башкортостане оказалось более 250 населенных пунктов. В общей сложности в них проживает порядка 84 тысяч человек. Подготовку к паводку так начали еще с прошлого года. Проведены работы по берегоукрепителению, отремонтированы мосты и дороги, а также очищены русла рек. Местным жителям рекомендуют убрать из подвалов и со двора все ценные вещи. И на всякий случай подготовиться к эвакуации.

Текст: ГТРК "Башкортостан"

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