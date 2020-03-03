3 марта 202020:19

Блогер снял изнутри отмененный автосалон в Женеве

Отмена Женевского автосалона не помешала некоторым энтузиастам проникнуть в павильоны огромной выставки и заснять, что там происходит. Впрочем, снятая блогером и фотографом GFWilliams картина оказалась ожидаемой: внутри практически пустых огромных павильонов рабочие неспешно разбирают стенды, причем на некоторых из них все еще стоят так и не увидевшие посетителей машины.

Напомним, организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса. Крупнейшее в мире моторшоу должно было открыть свои двери для представителей прессы 3 марта. Решение отменить выставку за несколько дней до ее открытия было принято после того, как власти Швейцарии ввели запрет на организацию массовых мероприятий численностью более 1000 человек. Нынешнее моторшоу в Женеве должно было стать юбилейным, уже 90-м по счету.

"Мы сожалеем о сложившейся ситуации, однако здоровье всех участников выставки является наивысшим приоритетом для нас и компаний-экспонентов. Этот форс-мажор обернулся огромными потерями для автопроизводителей, которые вложили значительные средства в организацию своих стендов в Женеве. Мы убеждены, что все стороны отнесутся к решению об отмене выставки с пониманием", - цитирует главу компании-организатора Мориса Турреттини пресс-служба GIMS-2020.

Официально заявлено, что деньги за уже купленные билеты на GIMS-2020 будут возвращены.

Отмена Женевского автосалона и запрет на массовые мероприятия, действующий пока до 15 марта, вызваны тем, что в Швейцарии уже зафиксированы, как минимум, девять случаев заболевания коронавирусом. Незадолго до этого очаг эпидемии разгорелся в северной Италии.

Женевский автосалон - уже вторая по счету крупнейшая автовыставка, которую отменили из-за коронавируса. Ранее по этой же причине пришлось отказаться от апрельского автосалона в Пекине.

Текст: АвтоВести

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