СМИ: премьер Украины Гончарук написал заявление об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Об этом сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков во время заседания фракции "Слуга народа".

В то же время на сайте Окружного административного суда Киева сообщается, что Гончарук обратился в инстанцию с просьбой запретить Разумкову рассматривать вопрос его отставки или освобождения кого-либо из членов правительства на внеочередном заседании парламента.

Тем временем Кабмин опроверг, что Гончарук подавал в суд на свою отставку.

Собрание фракции "Слуга народа" связано с обсуждением намеченного внеочередного заседания на среду, 4 марта. Как сообщает "Страна.ua", одним из вопросов повестки являются кадровые перестановки. Участие в собрании принимает президент Украины Владимир Зеленский.

Как отмечает украинское издание, уволить Гончарука без его заявления нельзя, поскольку у премьера иммунитет на год. Сам политик пока никак не прокомментировал появившуюся информацию.