Кубок Гагарина. СКА переиграл "Витязь" во втором матче серии

Петербургский СКА на домашнем льду обыграл подольский "Витязь" со счетом 4:3 во втором матче 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

У победителей голами отметились Сергей Плотников (23), Евгений Кетов (30), Василий Подколзин (32) и Йоонас Кемппайнен (36), а у гостей две шайбы забросил Куинтон Хауден (13, 51) и единожды отличился Алексей Макеев (54).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу петербуржцев. Первая игра противостояния завершилась победой СКА со счетом 6:1. (https://www.vesti.ru/doc.html?id=3244476) Третий матч состоится в четверг, 5 марта, и пройдет в Подмосковье.