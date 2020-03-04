4 марта 202003:08

Канада начала рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Оберлендера

twitter.com/OuthitRecord

Миграционные власти Канады начали процесс рассмотрения вопроса о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера. Члены зондеркоманды, переводчиком в которой он был, во время Великой Отечественной войны убили в газовых камерах более двух сотен детей из Ейского детского дома.

"Это дело находится на рассмотрении иммиграционного отдела Совета Канады по делам беженцев и иммиграции", — сказала представительница ведомства Анна Пэйп. На данный момент процесс депортации еще не запущен, сообщает ТАСС.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде, а в начале февраля 2020 года попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении 96-летнего Оберлендера. До этого канадский суд лишил его гражданства из-за того, что тот скрыл факт службы в зондеркоманде при получении канадского гражданства после окончания Второй мировой войны. На протяжении 12 лет адвокаты Гельмута Оберлендера трижды выигрывали в суде апелляции.

Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти. Он заявляет, что его в возрасте 17 лет под страхом смерти заставили служить. При этом он подчеркивает, что сам не причастен к убийству людей.

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