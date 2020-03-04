  • USD
    66.4437
  • EUR
    73.9385
  • IMOEX
    2821.37
  • RTSI
    1358.03
  • DJA
    8520.3
  • NASDAQ
    8684.09
  • BRENT
    52.5
  • ГАЗПРОМ
    201.48
  • Газпрнефть
    407.15
  • Роснефть
    406
  • АЛРОСА
    70.82
  • Сбербанк
    236.63

Тема:

Коронавирус 9 минут назад

4 марта 202005:45

Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

LYNN BO BO/ EPA

Всемирный банк анонсировал выделение о пакета срочной поддержки в размере $12 млрд, который должен помочь более бедным странам противостоять последствиям распространения коронавируса для здоровья граждан и экономики.

Финансирование направлено на то, чтобы помочь развивающимся странам укрепить свои системы здравоохранения и нарастить сотрудничество с частным сектором для снижения экономических последствий эпидемии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление кредитора.

Как сообщил журналистам президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, средства будут распределены на основании анализа запросов. Поддержка будет состоять из $8 млрд новых средств и $4 млрд перенаправленных ресурсов.

Заявление Всемирного банка прозвучало на фоне активизации усилий правительств и центробанков по борьбе с возможным ростом ущерба мировой экономике и дальнейшей нестабильностью на финансовых рынках.

Малпасс подчеркнул, что финансирование представляет собой первоначальный ответ, заявив, что уже есть сценарии, согласно которым могут потребоваться еще большие ресурсы и что банк будет корректировать свою стратегию по мере необходимости.

“Цель состоит в том, чтобы обеспечить быстрые и эффективные действия, которые отвечают потребностям страны. При этом учитывается, что на более бедные страны ложится дополнительная нагрузка”, — сказал он.

Ранее по теме

Сейчас

04:10

Праймериз демократов в США: первые данные

21:28

У россиян в Эмиратах выявлен коронавирус

21:07

В Самаре обрушилась стена жилого дома

20:30

Россия сыграет с Турцией, Сербией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

17:41

Следствие по делу историка Соколова завершено

17:20

У контактировавших с больным москвичом коронавирус не обнаружен

16:35

Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Праймериз демократов в США: первые данные

Праймериз демократов в США: первые данные

1 час назад
Российские спортсмены заразились коронавирусом от итальянцев

Российские спортсмены заразились коронавирусом от итальянцев

4 часа назад
Снегопад накрыл Приморье: отменены автобусные рейсы и некоторые авиарейсы

Снегопад накрыл Приморье: отменены автобусные рейсы и некоторые авиарейсы

1 час назад
Атака на Европу: Эрдогана обвинили в официальной контрабанде мигрантов

Атака на Европу: Эрдогана обвинили в официальной контрабанде мигрантов

8 часов назад
СМИ: премьер Украины Гончарук написал заявление об отставке

СМИ: премьер Украины Гончарук написал заявление об отставке

8 часов назад
В мире зарегистрировано около двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В мире зарегистрировано около двух тысяч новых случаев заражения коронавирусом

3 часа назад
Украинский "Дом": на Донбасс и Луганск будет вещать новый телеканал

Украинский "Дом": на Донбасс и Луганск будет вещать новый телеканал

5 часов назад
Канада начала рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Оберлендера

Канада начала рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Оберлендера

2 часа назад
Россия сыграет с Турцией, Сербией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

Россия сыграет с Турцией, Сербией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

9 часов назад
Забыла выключить лампу: борьба с вирусами вызвала ожоги глаз у первоклассников

Забыла выключить лампу: борьба с вирусами вызвала ожоги глаз у первоклассников

8 часов назад
Готов перестрелять всех: в Казани нашли школьника, планировавшего массовое убийство

Готов перестрелять всех: в Казани нашли школьника, планировавшего массовое убийство

12 часов назад
Новые подробности дела бизнесмена Тинькова, на экстрадиции которого настаивают Штаты

Новые подробности дела бизнесмена Тинькова, на экстрадиции которого настаивают Штаты

8 часов назад
МОК признал подписи Григория Родченкова фальшивыми

МОК признал подписи Григория Родченкова фальшивыми

12 часов назад
Доктор Мясников: коронавирус показал неподготовленность к настоящей пандемии

Доктор Мясников: коронавирус показал неподготовленность к настоящей пандемии

4 часа назад
"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Профессия - лесовор 4". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

10 часов назад
Юрий Стоянов: мне говорили - "тебе не надо идти в артисты"

Юрий Стоянов: мне говорили - "тебе не надо идти в артисты"

14 часов назад
"Невеста комдива": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Невеста комдива": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

18 часов назад
Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

02.03.2020 14:20
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Необычная соцсеть "Яндекса" открыла свободную регистрацию

Необычная соцсеть "Яндекса" открыла свободную регистрацию

7 часов назад
Погибший генерал не видел двигающийся на него автомобиль

Погибший генерал не видел двигающийся на него автомобиль

8 часов назад
В Самаре обрушилась стена жилого дома

В Самаре обрушилась стена жилого дома

8 часов назад
Пока Трамп сомневается, Китай действует: как в Пекине и Вашингтоне борются с COVID-19

Пока Трамп сомневается, Китай действует: как в Пекине и Вашингтоне борются с COVID-19

9 часов назад
Суперсовременная больница в Коммунарке приняла первых пациентов из "подозрительных" стран

Суперсовременная больница в Коммунарке приняла первых пациентов из "подозрительных" стран

10 часов назад
В Латвии заблокировали "Яндекс.Такси"

В Латвии заблокировали "Яндекс.Такси"

10 часов назад
Все ради хайпа? Бросившая мужа ради пасынка многодетная мать оказалась бездетной

Все ради хайпа? Бросившая мужа ради пасынка многодетная мать оказалась бездетной

10 часов назад
WhatsApp все-таки сделает архивирование переписки безопасным

WhatsApp все-таки сделает архивирование переписки безопасным

11 часов назад
Историку Соколову предъявлено окончательное обвинение

Историку Соколову предъявлено окончательное обвинение

11 часов назад
Женщины 8 марта поедут в общественном транспорте Москвы и Подмосковья бесплатно

Женщины 8 марта поедут в общественном транспорте Москвы и Подмосковья бесплатно

12 часов назад
Самый активный вулкан Индонезии напомнил о себе шестикилометровым столбом пепла. Видео

Самый активный вулкан Индонезии напомнил о себе шестикилометровым столбом пепла. Видео

12 часов назад
Экс-министр Абызов, находящийся в СИЗО, решил жениться

Экс-министр Абызов, находящийся в СИЗО, решил жениться

12 часов назад
Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина

Трамп согласился на встречу ядерной пятерки по инициативе Путина

12 часов назад
МОК не собирается отменять или переносить Олимпиаду-2020

МОК не собирается отменять или переносить Олимпиаду-2020

13 часов назад
Медвежатам-подкидышам в иркутском приюте нужны смеси, молоко и манная крупа

Медвежатам-подкидышам в иркутском приюте нужны смеси, молоко и манная крупа

13 часов назад
Чиновник предложил недовольным грязью жителям отправиться в филиал ада

Чиновник предложил недовольным грязью жителям отправиться в филиал ада

13 часов назад
В Японии начали продавать кровать для геймеров

В Японии начали продавать кровать для геймеров

13 часов назад
Ларисе Малеванной врачи давали 2-3 месяца жизни, но она победила рак

Ларисе Малеванной врачи давали 2-3 месяца жизни, но она победила рак

13 часов назад
У Alfa Romeo появился особо суровый седан &#8211; сразу в двух лицах

У Alfa Romeo появился особо суровый седан – сразу в двух лицах

15 часов назад
Песков: какого именно Бога имел в виду Путин, будет "своевременно прояснено"

Песков: какого именно Бога имел в виду Путин, будет "своевременно прояснено"

16 часов назад
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

16 часов назад
Хайп или психологическая защита? Вдову-блогера травят из-за откровений на ТВ

Хайп или психологическая защита? Вдову-блогера травят из-за откровений на ТВ

17 часов назад
"Моя вселенная": Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

"Моя вселенная": Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

18 часов назад
Мышьяк, ртуть и металлы: эксперты Роскачества проверили губную помаду

Мышьяк, ртуть и металлы: эксперты Роскачества проверили губную помаду

21 час назад
Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

02.03.2020 17:25
Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

02.03.2020 12:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку