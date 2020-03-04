Пациент с симптомами коронавируса сбежал из подмосковной больницы

Пациент с симптомами коронавируса COVID-19 сбежал из больницы в подмосковном Домодедове.

Как рассказал ТАСС источник в медицинских кругах, 31-летний мужчина прилетел из Италии и был отравлен на карантин. 3 марта он сбежал из больницы, но был своевременно задержан и возвращен в палату.



Ранее стало известно о том, что у москвича подтвержден коронавирус. Мужчина прилетел из Милана. После этого в Москве были госпитализированы 24 человека, 83 находятся на карантине.

Заммэра Анастасия Ракова сообщила, что всех пациентов с ОРВИ, прилетевших из "подозрительных" стран, отправят в новую больницу в Коммунарке, где есть все необходимые условия.

Между тем доктор Александр Мясников считает, что опасность коронавируса очень сильно преувеличена. По его мнению, если бы СМИ не писали о заболевании, мир бы его просто не заметил.